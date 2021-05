Premium Cultuur

Recensie ’Dubbelblind’: Te ambitieus om indrukwekkend te zijn

Schrijver Edward St Aubyn (1960) spreekt en denkt via zijn literaire werk. De upper-class Brit groeide op in aristocratische kringen, bezocht de vooraanstaande Westminster privéschool in Londen en studeerde in Oxford. Een geprivilegieerde start van het leven, zou je zeggen. Maar St Aubyns jeugd was ...