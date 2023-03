Top 5: de lekkerste leverworst volgens ons proefpanel

Misschien weet u wel dat leverworst een sterk streekgebonden product is. De reden hiervoor is dat lever van nature niet houdbaar is. Pekelen was geen optie vanwege de smaak. Drogen en koken of stomen werkte evenmin. Inleggen in zuur was destijds wel een oplossing, vandaar dat leverworst in het zuur al eeuwen bestaat. Daarom werd leverworst vroeger voornamelijk in de slachttijd gemaakt, volgens plaatselijk recept; vooral bestemd voor consumptie in een beperkt gebied. Je ziet de uit nood geboren variaties nog steeds terug.

Zo zijn er in Nederland duidelijke verschillen tussen de stevige Amsterdamse, de fijne en smeerbare Limburgse, de grijze grove Zeeuwse en de met kruidnagel verrijkte Groningse leverworst. Lever (rauw of gekookt) is de belangrijkste grondstof van leverworst. Daarnaast is een goede bouillon de basis van veel soorten. De meeste worden gemaakt van de lever van varken, rund en kalf.

We testen deze week de stevige varkensleverworst uit de super en telden zeven merken. Veel smaakverschil verwachtten we niet.

Nou, die was er wel degelijk, dat zat ’m vooral in de zoute smaak. Hoewel de leverworst van Albert Heijn relatief weinig keukenzout bevat, smaakt hij erg zout, te wijten aan het gistextract. De varkensleverworst van Kips deed het ook slecht. „Kruimelachtige structuur, aan het einde slijmerig/plakkerig. Heeft wel pit.”

De vijf goed scorende leverworsten komen van Verberghe, Zwagerman, Jumbo, Kroon Vleeswaren en Slagerskwaliteit.

Top 5

1. De lekkerste leverworst komt van Verberghe, onder meer bij Dirk, Plus en Hoogvliet. „Goede bite, toch zacht en smeuïg.” „Heerlijk kruidig.” €1,35 per 500 gr

2. Een tweede plaats voor Jumbo. „Beetje zout, wel pittig aan het einde.” „Lekker, fijn mondgevoel.” €1,09 per 250 gr

3. Daar hebben we Zwagerman van Lidl! „Goede, smeuïge structuur.” Maar wat de een „lekker zacht” vindt, is voor de ander „plakkerig”. €1,39 per 500 gr

4. Op de vierde plaats Slagerskwaliteit Leverworst van Aldi. „Gelukkig niet te leverachtig” en „stevige bite”. Anderen vonden de lever juist „te aanwezig en de structuur te hard”. €1,35 per 500 gr

5. „Lekker zacht, maar ook een beetje saai”, riep men na het proeven van de fijne leverworst van Kroon Vleeswaren. De grauwe kleur was niet zo sexy. €3,59 per 500 gr