Interieurtips: zo haal je op een stijlvolle manier de lente (en zomer!) in huis

Gerecycled

De nieuwste woontrends zitten vol met duurzame designaccessoires; decoratief voor in huis maar niet schadelijk voor onze planeet. De plantenstandaarden van de Up-collectie van Handed By zijn met de hand gevlochten en gemaakt van gerecycled plastic. Ze zetten je planten net wat meer in de spotlights omdat ze op pootjes staan. Zet ze als groepje bij elkaar met een mix van planten voor een botanische sfeer.

Creatief

Ⓒ design/hoekbank van Loods 5

Met deze modulaire bank van Loods 5 kun je zelf een opstelling maken die past in je huis. Met kleurrijke accessoires in roze en geel haal je snel en gemakkelijk de zomerse sfeer in huis.

Designvaas

Ⓒ vaas van Groen en Akker @menm_homestyle en vloerkleed Charlen Studio

De Kink-vaas van Muuto is een hedendaagse kijk op de klassieke vaas dankzij een combinatie van traditioneel vakmanschap en een speels design.

Met de trendkleur lila heb je niet veel bloemen nodig voor een gezellige bloemendecoratie. Van de bloemenvloerkleedjes van Charlen Studio word je geheid blij.

Licht

Ⓒ tafellamp Soft Serve van Crème Atelier

Duurzaamheid en een mooi design gaan goed samen in deze tafellamp Soft Serve van Crème Atelier. Deze lamp wordt 3D-geprint van biologisch geproduceerd plastic gewonnen uit maïszetmeel en gerecyclede voedselverpakkingen.

Kleurrijk

Ⓒ behang Vista 5 van Astek en Handed By collectie SS23

De manden, tassen en boxjes van Handed By zijn praktisch om allerlei spullen in huis in op te bergen; van sokken tot sieraden en van plaids tot tijdschriften. Doordat de kleuren op elkaar zijn afgestemd kun je mixen en matchen met deze duurzaam gemaakte collectie van gerecycled materiaal.

Heerlijk zoet

Ⓒ schilderen op nummer Bando en Areaware x Alex Proba

Maak zelf een kunstwerk in snoepkleurtjes met deze ‘schilderen op nummer’ poster van Bando. De ontwerpen van Alex Proba zijn wereldberoemd en herkenbaar aan de schattige, fantasierijke kleuren, patronen en vormpjes. Van behang tot deze kleine schaaltjes; je wordt er gewoon blij van!

Zacht

Ⓒ Bedtextiel van Linen House

Dit dekbedovertrek van Linenhouse met bloempatroon heeft een extra dikke structuur gemaakt met getuft chenille; dus lekker zacht. De bijpassende sierkussens in hetzelfde bloem- en hip blokpatroon maken de slaapkamer een droompaleisje voor tieners.