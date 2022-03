Nationale Week Zonder Vlees van start: ken je bananenbloesem als vleesvervanger al?

Ik hou wel van een stukje vlees, maar eet het niet dagelijks meer. Dat hoeft ook niet met vleesvervangers als sojabonen (tofu & tempeh) en andere peulvruchten (bijvoorbeeld bruine bonen, kapucijners, kikkererwten en linzen). Voor insecten als vleesvervanger lopen we nog steeds niet warm en men is druk bezig om algen hiervoor geschikt te maken.

Bekijk ook: Dit zijn de grootste misverstanden over een vegan lifestyle

Maar er is er nog een, en daarvoor hoef je niet avontuurlijk te zijn, namelijk de bananenbloesem. In Thailand en Vietnam wordt er met deze bloem al honderden jaren gekookt: in de salade, rauw als bijgerecht of gebakken in soja en chilipepers. Hier in West-Europa maken ze er tegenwoordig graag veganistische fish & chips van, Maar wat is het nu precies?

Ziltig

Wie wel eens een bananenplant met een beginnende tros bananen heeft gezien, weet dat er onder die tros een vreemde paarse, druppelvormige bloem hangt. Uit deze bananenbloesem komen tientallen roosjes die zullen uitgroeien tot bananen.

De bananen- bloesem met daaraan de onvolgroeide trosjes ba- naan. Binnen- in zit het witte vlees met lamel- structuur. Ⓒ 123rf

Je moet echter het wit-gelige eetbare ’vlees’ binnenin hebben. Hiervoor pel je eerst de paarse schutbladeren weg. Het mooie is dat deze bloemen net als vis een lamelstructuur hebben en ook een klein beetje ziltig smaken. De verse bloemen bevatten bovendien redelijk wat mineralen en vezels.

Omdat het sappige ’vlees’ van verse bananenbloesem bitter smaakt en snel oxideert, moet je de stukjes eerst 30 minuten op citroenwater leggen en afspoelen voor gebruik. Overigens is bananenbloesem in blik op zout water bij de (online) toko verkrijgbaar.

Het is deze variant die men gebruikt om veganistische fish & chips te maken. Al moet ik er wel meteen bij zeggen dat men hierbij eigenlijk een beetje smokkelt: er wordt bijna altijd fijngehakte nori (blaadjes zeewier) aan de marinade en/of beslag toegevoegd om de visvervanger nog meer naar de zee te doen smaken.