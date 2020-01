Hotel van de week: verwennerij in historisch centrum van Assen

Bij aankomst kunnen we de ingang van het privéterrein aan de achterzijde waar we de auto kosteloos mogen parkeren, niet direct vinden. Even bellen naar Rolf die deze B&B annex boetiekhotel sinds 2012 samen met zijn Linda runt.

Met duidelijke instructies – voor de doodlopende straat links, dan de eerste rechts – moeten we het wel vinden. „Ik loop jullie wel even tegemoet”, aldus Rolf. Vriendelijk en behulpzaam!

Inchecken doen we in De Salon, de knusse ontbijt- en loungeruimte waar twee dikke fotoboeken liggen die laten zien hoeveel hart Rolf en Linda voor de zaak hebben. Beelden van het klussende stel onder het stof, uitgeteld tijdens een korte pauze en trotse blikken wanneer de verbouwing erop zit.

De Gouverneur City Apartments is gevestigd in twee aan elkaar grenzende 18e-eeuwse, monumentale panden aan de Vaart, het historische hart van Assen. Een van de rijksmonumenten werd bewoond door Petrus Hofstede, de eerste gouverneur van Drenthe. Leuk dat Rolf en Linda zoveel mogelijk oude details hebben behouden. Verrassende doorkijkjes en kleine afstapjes maken het extra sfeervol.

Na een middagje shoppen, sightseeing in Assen (met het Drents Museum als hoogtepunt) en een smakelijk vijfgangendiner bij restaurant The Black Tie dat door Linda’s dochter wordt gerund, ploffen we ’s avonds op ons kingsize bed. We logeren in de Huyskamer, op de eerste verdieping aan de achterzijde. We zijn erg gecharmeerd van de ruime badkamer met dubbele regendouche. Wat een luxe!

Rolf en Linda zijn van plan om later dit jaar weer te verbouwen. Elke suite krijgt een eigen keukentje waardoor er geen ontbijt meer zal worden geserveerd in De Salon. Jammer? Misschien wel. Maar tegelijkertijd een reden om weer eens terug te komen.

In ’t kort

Interieur

Comfortabele kamers, elk met een eigen interieurstijl.

Ligging

In het historische hart van Assen. Op 5 minuten lopen van het centrum en aan de rand van het Asserbos.

Service

Hartelijke ontvangst door Rolf en Linda; hier voel je je meteen welkom.

Praktisch

Gratis parkeren op privéterrein. Kamerprijzen vanaf €98 per nacht op basis van één persoon.

Meer info: gouverneurassen.nl

