Oproep: (hoe) gaat u het WK volgen?

Uit een onderzoek van Ipsos blijkt dat een kwart van de Nederlanders het WK in Qatar niet wil volgen in verband met de misstanden bij de bouw van de WK-stadions. Hoe zit dat bij u? Zit u de komende weken ondanks de gevoeligheden rondom het wereldkampioenschap klaar voor het voetbal of wilt u het toernooi om principiële redenen boycotten?

Als u wel gaat kijken; hoe doet u dat dan? Kijkt u thuis, in de kroeg, bij vrienden of misschien wel op het werk? Bent u van plan om alleen de wedstrijden van Oranje te volgen of wilt u zo min mogelijk van het hele WK missen?

En als u om principiële redenen niet kijkt; zorgt dat dan voor verdeeldheid in het huishouden? Willen de kinderen het WK bijvoorbeeld wel volgen, maar u beslist niet?

En als we dan toch bezig zijn... Durft u al een voorspelling te doen? Hoe ver schopt Nederland het in dit toernooi? Wie denkt u dat wereldkampioen wordt?

