Column Babette: Hoe het gerecht kapsalon mij confronteerde met de tijd

Je kon er bijna niet omheen: de kapsalon bestaat twintig jaar. Voor wie dit nieuws toch heeft gemist en vooral het fenomeen kapsalon: we hebben het uiteraard niet over de jubilerende kapperszaak maar over de stapelsnack, de antikaterhap, de caloriebom van 1800 calorieën.

Wereldberoemd

Het is alweer twee decennia geleden dat deze snackbarhap bij toeval het licht zag. Toen de eigenaar van een Rotterdamse kapsalon bij de nabijgelegen shoarmazaak El Aviva om een aanpassing op zijn broodje shoarma vroeg, leidde dit tot iets nieuws: een bakje patat met shoarma, knoflooksaus, gesmolten kaas, sambal, tomaat, komkommer en sla. De rest is geschiedenis. Het gerecht dat sindsdien heel origineel kapsalon heet, ging Nederland door en is inmiddels wereldberoemd.

Voelt als gisteren

Ik ben zeker geen fan van kapsalon, geloof zelfs niet dat ik het ooit heb gegeten. Maar sinds de geboorte van kapsalon geniet ik wel van het verhaal achter die leuke naam. De introductie van kapsalon voelt voor mij zeker niet als iets van lang geleden. Daar heb ik steeds vaker last van, kan met regelmaat nauwelijks bevatten dat de tijd zo snel is gegaan. Deze week viel ik nog van mijn stoel toen bleek dat Hans de Booij veertig jaar geleden voor het eerst het nummer Annabel zong. Veertig jaar geleden! In datzelfde jaar kwam ook de Peugeot 205 op de markt, het leuke autootje dat ik enkele jaren later kocht en nog steeds van deze tijd vind.

Happy Meal

Zo is de lijst lang. Ik kan me bijvoorbeeld de komst van de eerste Ikea in Nederland nog goed herinneren, al bijna 45 jaar geleden. Evenals de introductie van de glasbak, de eerste uitzending van het Jeugdjournaal, de komst van de cd-speler, walkman en Happy Meal van McDonald’s. Om maar iets te noemen.

Het voelt allemaal als de dag van gisteren. En dat terwijl – of misschien wel juist omdat – ik dit jaar 56 word.

Maar ook dat kan ik nog altijd niet geloven.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram: babettewieringa of mail naar b.wieringa@telegraaf.nl.