Ouderwets eropuit: dit hebben onze lezers het meest gemist tijdens de lockdown

Wat heb ik te doen met mijn vriend! Kon hij eindelijk naar de nieuwe Spiderman-film, wordt-ie getroffen door corona... Hij had er zo’n zin in.

Zelf ben ik blij dat het weer mogelijk is om met vriendinnen lekker uit eten te gaan of iets te drinken. Ik ben niet de enige. Zo mailt Jaap Munniksma het fijn te vinden dat hij zijn vrienden weer eens buiten de deur kan ontmoeten.

Opvallend is dat het woord ’spontaniteit’ vaak in de e-mails valt. Janny Vos is blij dat ze eindelijk weer een wijntje kan drinken als ze zin in een shoppauze heeft.

Voor Rina Moerman-Revier voelt het alsof ze door de versoepelingen weer wat vrijheid terug heeft. „Wat ik het meest heb gemist? De vrijheid om te staan en te gaan waar ik wil!”

Voor Karin Smits had de lockdown ook voordelen. Ze is gezonder en gevarieerder gaan koken en meer gaan fietsen. „Ik heb een schitterende e-bike gekocht en daar heb ik zóveel plezier van gehad. Ook heb ik veel gewandeld waardoor ik mijn eigen omgeving veel beter heb leren kennen. Het allerbelangrijkste is dat ik nauwelijks op de weg kwam en daardoor amper in de file stond.”

Wijntje

Spontaan een kopje koffie of een wijntje drinken tijdens een middagje shoppen. Ik ben oprecht blij dat het nu weer mag!

Janny Vos

Uitdaging

Eigenlijk heb ik helemaal niets gemist. Wij zijn tijdens de lockdown gaan koken met maaltijdboxen. Het kostte wat extra tijd in de keuken, maar we keken er elke dag naar uit. Het is een uitdaging om in een restaurant ook zo gezond en lekker te eten.

Karin Smits

Romantiek

Op de eerste zaterdag van de maand hadden mijn vriendin en ik altijd ’date night’: eerst samen een hapje eten en daarna naar de film. Gelukkig kan dat weer, al heeft het diner plaatsgemaakt voor een uitgebreide lunch.

Jonathan Besteman

Spontaniteit

Op het laatste moment met vrienden afspreken om ergens gezellig lunchen of borrelen zat er tijdens de lockdown niet in. Dat kan weer, maar de spontaniteit is eraf omdat je op nog meer plekken moet reserveren.

Jaap Munniksma

Fietstas

We vonden het jammer dat we niet meer een hele dag van huis konden om lekker te fietsen en ergens van een kop soep of koffie te genieten. Als we zes à zeven uur weg wilden, moest er van alles mee in de fietstas.

Henk van Zanten