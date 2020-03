Recept van de dag: leren vis klaarmaken

Dit boek was hoognodig. Nederland is vergeten hoe het vis moet klaarmaken en eten. Dat is de schuld van de ouderen. Zij konden het nog maar hebben het hun kinderen niet geleerd. En niet geleerd is niet doorgegeven. Twee misschien al drie generaties vis-onnozelaars. En dat in een land dat zijn Gouden Eeuw te danken had aan… de haringvangst!

Het is hier bij mij boek van de week, tot ik van de uitgever hoor dat er records zijn gebroken!!! Kopen!!! Geef aan je kinderen!!! Kleinkinderen!

Nodig voor twee personen:

• 2 haringen

• 1 grote rijpe tomaat

• 4 takjes basilicum, fijn gescheurd

• scheut balsamicoazijn

• scheut mooie olijfolie

• 1 teen knoflook

• 2 sneden zuurdesembrood

• zwarte peper

Bereiden

Haring halen, bruinbrood roosteren, ja, natuurlijk, dungesneden zuurdesembrood. Twee tomaten ontvellen, zaden eruit, tomaat fijnhakken. Basilicum (oké niet de tijd ervoor, maar doe maar), olie, balsamicoazijn en tomaten mengen. Beetje knoflook wrijven op het brood. Stukjes haring erop, tomatenmengsel er op. Peper draaien. En genieten. Kopen dat boek!