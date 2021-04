Topkok Rik Jansma is druk met de heropening van Basiliek: ’Ik moet er wel weer helemaal inkomen’

Rik Jansma serveert zijn gezin een gezond en lekker vismaal. Ⓒ foto’s aldo ALLESSIE

Harderwijk is een van ’s lands meest culinaire provinciesteden. Met vijf vermeldingen in de restaurantgidsen, drie sterren en twee top-100 noteringen op slechts 44.000 inwoners, draait het voormalige Hanzestadje opvallend goed mee in de top van de gastronomie.