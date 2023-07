Dagrecept: Romige runderstoof met salie en mosterd

Nodig voor 4-6 personen:

- 750 g rib- of sukadelappen

- 3 el boter

- 150 g pancetta (fijngesneden)

- 8 sjalotjes (gepeld en gehalveerd)

- 3 el ahornsiroop

- 1 el mout- of ciderazijn

- 300 ml rood bier

- 250 ml runderbouillon

- 2 tenen knoflook (fijngehakt)

- 2 laurierblaadjes

- 1 tl gedroogde salie

- 1 tl Worcestersaus

- 125 ml crème fraîche

- 1 el dijonmosterd

Bereiding

Verwarm de oven voor op 120 graden. Bak de blokjes rundvlees op middelhoog vuur in een braadpan of ovenvaste pan met boter rondom bruin. Breng op smaak met zout en peper en schep het het vlees in een aparte kom.

Bak in dezelfde pan de pancetta en sjalotjes een paar minuten op middelhoog vuur aan, voeg zo nodig boter toe. Blus af met de ahornsiroop en azijn. Voeg het bier, bouillon, knoflook, laurierblaadjes, salie en de worcestersaus toe. Doe het rundvlees terug in de pan en breng aan de kook. Zet 2,5 uur tot drie in de oven met het deksel erop, tot het vlees mals is. Haal de pan uit de oven en schep het rundvlees apart in een kom. Kook de vloeistof een beetje in, voeg de room toe en laat inkoken tot de gewenste dikte. Zet het vuur uit, voeg de mosterd toe en meng. Doe het rundvlees terug in de saus. Serveer de stoof met aardappelen of rijst en je favoriete groente.