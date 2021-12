4 x dingen die je in deze tijd voor een ander kunt doen

1 Geef je kerstpakket weg

Een kerstpakket gekregen met dingen die je nooit gebruikt of waar je niet zoveel mee kunt? Doneer deze dan. Je kunt je hele pakket of losse artikelen bijvoorbeeld inleveren bij de voedselbank. Daar kunnen ze er weer anderen gelukkig mee maken. Op voedselbank.nl vind je een voedselbank bij jou in de buurt.

Ook de Utrechtse stichting MoHuKA zamelt pakketten in. Op hun site vragen ze mensen die kerstpakketten over hebben ze langs te brengen. Grotere partijen komen ze graag ophalen.

Natuurlijk kun je je cadeau ook gratis aanbieden op Marktplaats of lid worden van een weggeefpagina op Facebook. Of misschien zit er in jouw buurt appgroep iemand die er heel blij van wordt?

Veel werkgevers bieden hun werknemers de mogelijkheid om online zelf een cadeau uit te kiezen. Vaak is er bij deze virtuele kerstmarkten ook de mogelijkheid om het budget te doneren aan een goed doel.

2 Extra aandacht

Ken je mensen die het niet zo goed hebben of eenzaam zijn? Ga langs voor een kop thee of doe een kaartje in de bus, want aandacht is natuurlijk veel meer waard dan spullen. Uiteraard kun je ook even dat kerstpakket langsbrengen!

3 Speelgoed cadeau

In Nederland leven 419.000 kinderen onder de armoedegrens. Veel van deze kinderen vonden geen cadeau onder de boom. De stichting Doneerjekerstcadeau maakt zich er hard voor dat een deel van deze kinderen alsnog iets moois krijgt. Doneren kan vanaf twee euro via doneerjekerstcadeau.nl. Van het opgehaalde bedrag koopt de stichting cadeaubonnen bij een speelgoedwinkel. Doel is om dit jaar 5000 gezinnen te voorzien van een cadeaubon.

4 Doneer boodschappen

Flink inslaan voor de feestdagen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De online boodschappenwinkel Picnic biedt daarom consumenten de mogelijkheid om via de app maaltijden of producten te doneren aan de voedselbank. Je bestelt en betaalt de producten via de donatiepagina in de app, Picnic regelt de rest. Vorig jaar was de actie met 123.300 gedoneerde producten een groot succes. De actie loopt nog tot en met 31 december.