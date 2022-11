Aardappelgratin met room en bouillon

Nodig voor 4-6 personen:

- 1 kg kruimige aardappels (geboend of geschild)

- 1 grote ui (flinterdunne ringen)

- 350 ml groentebouillon

- 150 ml slagroom

- 1 teen knoflook (geraspt)

- nootmuskaat

- zeezout en zwarte peper

Verhit de oven tot 170 graden hetelucht (of 190 elektrisch) en zet een middelgrote ovenschaal klaar. Snijd de aardappels op een mandoline of met scherp mes in flinterdunne plakjes. Spoel ze goed af en leg ze netjes, iets overlappend in laagjes in de ovenschaal en strooi telkens wat rode ui ertussen. Giet de bouillon en room in een kleine pan, voeg de knoflook en een snufje peper en zout toe, en breng het mengsel tegen de kook aan. Giet de romige bouillon over de gratin, til de aardappelplakjes hier en daar op om het vocht ertussen te laten vloeien. Maak af met een snuf peper en zout, en een royale rasp nootmuskaat. Bak de gratin 1 uur in de oven, of tot hij borrelt en goudbruin is. Als ze niet perfect gaar zijn moet je de schaal nog 10 minuutjes terug zetten. Als er dan nog geen mooie bruine plekjes op zitten; zet de schaal 5 minuten onder de hete grill of 10 minuten bovenin de hete oven. Heerlijk met gekookte linzen en een salade erbij.