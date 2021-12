Dagrecept: Volkoren pasta met bloody marysaus

De cocktail is sowieso een favoriet van me; die bijzondere saus gaf de pizza net wat extra pit! Ik moest dan ook gniffelen toen ik ook in het nieuwe kookboek van Donna Hay, One Pan Perfect (Spectrum) met uiteenlopende eenpansgerechten, een pasta met heuse bloody mary-saus tegenkwam.

Kook de volkorenpasta al dente in een grote pan met water. Giet af, bewaar 125 ml van het kookwater en leg apart. Zet de pan terug op hoog vuur. Schenk er 2 eetlepels olie in, voeg de tomaten toe en bak ze al roerend 3 minuten, tot de tomatenvelletjes kleur krijgen. Draai het vuur iets lager. Bak de chilipeper en knoflook 1-2 minuten mee. Roer de wodka, het bewaarde kookwater, de tabasco, worcestersaus, de rest van de olie en zout en peper erdoor. Doe de pasta terug in de pan en schep 1 minuut door tot hij weer warm is. Dien de pasta op met geraspte kaas van jouw keuze en wat bleekselderijblaadjes.

Nodig voor 4 personen:

- 400 g gedroogde

volkorenpasta

- 80 ml extra vergine

olijfolie

- 500 g cherrytomaten

- 2 lange rode chilipepers

(fijngesneden)

- 8 tenen knoflook (plakjes)

- 125 ml wodka

- 2 tl tabasco (naar smaak)

- 1 el worcestersaus

- zeezout

- grof gemalen zwarte peper

- bleekselderijblaadjes