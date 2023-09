Dagrecept: Kipspiesjes met saus van cashews (of pinda’s)

Je hoeft de kip dus niet lang te marineren en kunt de spiesjes meteen in de oven schuiven. Het is een vondst van Donna Hay uit haar boek One pan perfect (Spectrum).

Verwarm de oven voor op 220 graden. Leg de bimi in vier bergjes op een met bakpapier beklede bakplaat. Roer de olie, gember en chilipeper door elkaar en schep dit mengsel over de bimi.

Roer voor de saus de cashewnoten (of pinda’s), kokosroom, het limoensap, de vissaus, gember en komijn in een kom door elkaar. Schep de kip erdoor.

Rijg de kip aan metalen spiesen of satéstokjes die minstens 1 uur in water hebben geweekt. Leg de kip op de bimi en schenk de overgebleven saus erover. Bak 15-20 minuten in de oven, of tot de bimi en kip gaar zijn. Dien op met ringetjes lente-ui, gehakte koriander en ketjap manis. Serveer er rijst of frietjes bij.

Nodig voor 4 personen:

- 700 g bimi (bijgesneden)

- 60 ml olijfolie

- 3 tl fijngeraspte gember

- 1 lange rode chilipeper (fijngesneden)

- 750 g kipfilet (bijgesneden, stukjes 2 cm)

- lente-ui, koriander, ketjap manis (voor erbij)

Cashewnoten- of pindasaus :

- 150 g geroosterde, gezouten cashewnoten of pinda’s (fijngehakt)

- 250 ml kokosroom

- 2 el limoensap

- 1 el vissaus

- 1 el fijngeraspte gember

- 1 tl gemalen komijn