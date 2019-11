Ⓒ Andreas Terlaak

Jarenlang was hij verdwaald tussen twee werelden. Inmiddels breekt Danny Ghosen (41) zich niet langer het hoofd over wat Libanees of juist Nederlands aan hem is. Met dezelfde bevlogenheid waarmee de programmamaker verslag van de revolutie in zijn geboorteland doet, portretteert hij de drugsindustrie hier. „Het doet pijn om te zien hoe Nederland afglijdt.”