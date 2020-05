5x verwenmoment in huis voor Moederdag

Hoofdfoto: Covers & Co Kiss my Sass Dekbedovertrek – Rose van essenzahome.nl

Stylingtip: Roze en rood

Met de accentkleuren rood en roze wordt het interieur meteen een stuk vrolijker en je krijgt meer energie. De stylingtip is dat je er niet veel nodig om bijvoorbeeld een slaapkamer op te knappen. Schilder 1 wand in een zachtroze of vergrijsd roze kleur. Combineer met fris wit en hier en daar een rode accessoire.

Foto: Douchevloer Excello van Villeroy & Boch in twaalf verschillende kleuren en afvoerdeksels

Inloopdouche

Droom jij ook van zo’n luxe inloopdouche in je badkamer of slaapkamer? Dat is nu makkelijk te realiseren met de nieuwe douchevloer Excello van www.villeroy-boch.com. Naadloos loopt deze douchevloer over in de gewone vloer waardoor een ruimtelijk effect ontstaat. Er zijn 12 verschillende kleuren en daarbij is ook nagedacht over het kleinste detail in een doucheruimte; de afvoerdeksel. Je kunt kiezen uit vier verschillende dessins waardoor de afvoerdeksel een decoratief elementje wordt.

Foto: bank Bocca en de gufram mini Bocca van www.gufram.com

Liefde op het eerste gezicht

Er zijn design objecten waar je verliefd op wordt en die als icoon de rest van je leven in je huis blijft staan. De Bocca bank, ontworpen in 1972 door studio 65 voor www.Gufram.com is zo’n eyecatcher en nu verkrijgbaar in een nieuwe reeks kleuren. De nieuwe mini Bocca is als design accessoire ook een schot in de roos als Moederdag cadeau!

Foto: schaal Catchall van octaevo.com, Covers & Co Kiss my Sass dekbedovertrek - Rose van essenzahome.nl

Kiss me!

Met dit nieuwe dekbedovertrek van www.essenzahome.nl geef je de sfeer in slaapkamer een vrolijke draai. Laat de accentkleuren roze en rood terugkomen in decoratieve accessoires zoals een sierkussen of sieradenschaaltje. Een toepasselijk teken van liefde voor Moederdag maar het hele jaar door te gebruiken.

Verrassing

Wooncadeau ’s voor Moederdag zijn er voor elke woonstijl, smaak of prijskaartje. Laat je inspireren door deze selectie van nieuwe hebbedingen voor in huis; Solis Citrus Press Station van www.solis.com kop en schotel Opinion van www.extranorm.com Knuffel Jellycat Amuseable via www.jelly-shop.nl Bose portable Home Speaker van www.bose.bl Geurkaars van www.koreosity.nl