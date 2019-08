Weer breedlipneushoorntje geboren in Burgers’ Zoo

In de Europese dierentuinen leven in totaal 269 breedlipneushoorns: 116 mannetjes en 153 vrouwtjes. Jaarlijks worden er in Europa gemiddeld maar tien breedlipneushoorns geboren. Een vrouwtje raakt niet makkelijk zwanger. Lang niet alle volwassen mannetjes blijken vruchtbaar. Verder kampen vrouwtjes regelmatig met cystevorming in de geslachtsorganen.

Van de vijf neushoornsoorten die tegenwoordig nog voorkomen, is de breedlipneushoorn het meest sociaal. De andere vier soorten leven hoofdzakelijk solitair: de dieren zoeken elkaar alleen op in de paartijd. Bij breedlipneushoorns komen kleine groepjes van volwassen vrouwen met hun jongen voor.

Moeder en zoon verblijven voorlopig nog achter de schermen.