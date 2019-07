Vader Jeremy (36) heeft z’n havo-diploma!

Het gezin Drenth uit Hoogezand voelt zich thuis in hun kerk. Ⓒ Jos Schuurman

In een tijd waarin zekerheden schaarser worden, is er één belangrijke vastigheid: het gezin. Een mini-maatschappij in een woelige wereld. Elke week zetten wij er een in de schijnwerpers. Hoe leven ze, wat zijn hun regels en hebben ze bijzondere gewoonten? Vandaag Jeremy en Sangeeta Drenth uit Hoogezand (Gr.). Ze vieren feest, want vader heeft zijn havo-diploma gehaald!