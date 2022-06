Dagrecept: Koude meloensoep met munt

Dat heerlijke recept heeft u nog van mij tegoed, omdat we net de mie goreng hebben gehad. Maar een fris gerecht met watermeloen voor broeierige dagen zoals we de laatste week hebben gehad, is sowieso welkom!

Het gaat om een koude meloensoep met munt, een smakelijke vondst van Alice Walker uit De kunst van simpel koken. Geschikt als voorgerecht en als nagerecht. Snijd uit een van de drie meloenen 750 g blokjes, pureer ze in een keukenmachine of blender, samen met een snuf zout en een handvol muntblaadjes.

Verdun de soep eventueel met water als hij te dik is, en leg in koelkast. Steek zo’n 24 balletjes van verschillende groottes uit de andere meloenen (6 per persoon) en hussel ze om met een snuf zout, het blad van twee takjes munt, een scheut zoete wijn en een snuf cayennepeper. Schep de gekoelde soep in gekoelde kommen, garneer met de balletjes, muntblaadjes en eventueel wat dunne reepjes prosciutto.

Nodig voor 4 personen:

- 3 rijpe meloenen verschillende soorten)

- snuf zout

- handvol muntblaadjes

- blad van twee takjes munt (in dunne reepjes)

- snuf zout

- scheut zoete wijn (zoals Moscato d’Asti)

- snuf cayennepeper

- Optioneel: flinterdunne reepjes prosciutto