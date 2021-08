Dit moet je weten als je iemand bent die altijd ’voor de zekerheid’ naar de wc gaat

TikTok staat bol van de grappige filmpjes, maar soms wordt er ook serieus advies gegeven. Zo riep de Amerikaanse fysiotherapeute Bethany Henry Clark TikTokkers op om vooral niet ’voor de zekerheid’ te gaan plassen. Dat zou namelijk helemaal niet zo’n goed idee zijn.

Hoe zit dat? Volgens Clark is het beter om gewoon te plassen wanneer je vóelt dat je moet. Ga je te vaak just in case, dat kan dat er uiteindelijk voor zorgen dat je op de lange termijn juist meer en vaker moet plassen.

De Amerikaanse uroloog Lami Gabal is het daarmee eens. Te veelzekerheidsplasjes, als je dus gaat plassen terwijl je nog geen volle blaas hebt, kunnen ervoor zorgen dat je brein op een gegeven moment te vroeg het signaal krijgt dat je blaas vol is, zo legt ze uit op de website Well + Good.

Overigens is het heel normaal om zes tot acht keer op een dag te plassen bij een gemiddelde vochtinname van zo’n 1,5 tot 2 liter per dag.