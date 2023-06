Top 3: de lekkerste blokjes jong belegen kaas

Als het om kaas gaat, is mondgevoel redelijk bepalend. Kaas smaakt heel anders als plakje of blokje. In de supermarkten zijn voorgesneden blokjes kaas volop verkrijgbaar.

Jong belegen kaas betreft doorgaans Goudse kaas en heeft gemiddeld 8 tot 10 weken gerijpt. Er zijn echter geen wettelijke regels rond de benaming van kaas en het aantal weken dat de kaas moet hebben gerijpt. Bovendien gebruiken sommige kaasmakers een speciaal stremsel waardoor een korter gerijpte kaas naar een rijpere kaas gaat smaken. Old Amsterdam is hier een bekend voorbeeld van.

Ook kan met de temperatuur van de rijpingskamer worden gesjoemeld waardoor de kazen sneller gaan rijpen.

Maar in principe zie je dit bij alle supermarktkazen terug. Die kazen hebben meestal een vlakke smaak.

Door naar de test. Het mag, gezien mijn eerdere uitleg, geen verrassing zijn dat de blokjes jong belegen kaas soms gewoon naar jonge kaas smaakten. Er zijn immers geen regels daaromtrent.

Melkan, Zaanse Hoeve en Jumbo moesten direct het veld ruimen. Melkan smaakte meer naar jonge kaas dan naar belegen, was het oordeel van de collega’s. „Bijna geen smaak.”

Zaanse Hoeve van Albert Heijn werd omschreven als een „zachte sponzige kaas, zonder smaak”. Over Jumbo riep men dat het mondgevoel merkwaardig was. „Muf en stuitert in de mond.”

De blokjes kaas die wel voldoende scoorden, kwamen van Wepenaar (Jumbo), Chef Select (Lidl) en Molenland (Aldi).

Top 3

1. Op de eerste plek vinden we de blokjes kaas terug van Wapenaer, te koop bij Jumbo. Deze blokjes lagen tussen de borrelhapjes. Zou het toevallig zijn dat deze kaas een iets donkerder gele kleur had? „Lekkere smaak en goede textuur. Maar is dit wel echt jong belegen?” €2,19 per 145 gr

2. Op de tweede plaats eindigden de blokjes van Chef Select, het huismerk van Lidl. „Door de zoutige nasmaak is dit kaasje geschikt voor de borrelplank.” „Prima textuur verder.” „Plezierig kaasje, hoor.” €2,59 per 175 gr

3. Hekkensluiter is Molenland van Aldi. „Dit is wat ik van een blokje kaas verwacht. Volle, romige smaak.” €2,99 per 175 g