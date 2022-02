Premium Het beste van De Telegraaf

Op Sardinië is het goed toeven: zo fijn en veelzijdig is deze vakantiebestemming

Costa Smeralda telt tal van beeldige baaitjes die Instagramwaardige plaatjes opleveren. Ⓒ tanya ruygrok

Het eiland lijkt op de kaart te worden weggetrapt door de laars van Italië, zover dat het net onder het Franse Corsica in de Middellandse Zee is beland. Sardinië kent van oudsher ook veel Spaanse invloeden. Maar bovenal is het zichzelf. Een heerlijke, veelzijdige vakantiebestemming.