Nog even te zien: 5 x de mooiste heidegebieden van Nederland

jeomerheide bloeit in ons land van half augustus tot en met september. Het is een vrij makkelijk plantje: de wortels van een heideplant hebben aan de droogste zandgronden al genoeg en hebben niet veel voedsel nodig om te kunnen overleven. Heide sluit een soort verbondje met een speciaal soort schimmel: de schimmel zorgt voor de toevoer van stikstof die de heide goed kan gebruiken, en de heide voert op zijn beurt voedingsstoffen aan voor de schimmel.

Concurrentie

Dat heeft wel een keerzijde: heide gedijt niet zo goed bij concurrentie van andere plantjes en bomen. Als de natuur in de heidegebieden z’n ongebreidelde gang gaat, wordt heide al snel ‘overschaduwd’ en zullen heidevelden overwoekerd raken. En dat terwijl de biodiversiteit in dit soort gebieden juist veel te danken heeft aan het plantje: veel flora en fauna zijn in de loop van de decennia afhankelijk geworden van heide. Daarom worden in heidegebieden vaak schapen ingezet: de blatende redders die ongewenste plantjes en struikjes weggrazen nog voordat ze de kans krijgen de heide te verdrukken.

Nederland kent eindeloos veel heidegebieden waar u (hopelijk) nog twee weken de laatste paars- en lilatinten kunt meepikken.

Dit zijn vijf van de mooiste gebieden:

Posbank

De Posbank (foto boven), één van de bekendste heidegebieden van Nederland, mag in dit lijstje niet ontbreken. De glooiende heuvels in Nationaal Park Veluwezoom zijn niet voor niets beroemd: wanneer je over de toppen van de heuvels komt, blijf je verrast worden door het continu veranderende landschap dat daarachter ligt. De Posbank heeft heuvels die tot wel 90 meter hoog zijn! Het natuurgebied wordt bevolkt door de Rhedense Schaapskudde: een groep grazers die het heidegebied al ruim zestig jaar ‘onderhoudt’.

De naam Posbank komt letterlijk van een ‘Posbank’: een stenen bank die in 1918 is vernoemd naar G.A. Pos, destijds ANWB-voorzitter.

Natuurmonumenten heeft een prachtige route over de Posbank uitgestippeld langs bijzondere dieren, een uitkijkpunt en maar liefst twee gezellige stops waar je kunt genieten van een welverdiend stukje taart.

Dwingelderveld

Het Dwingelderveld is het grootste natte heidegebied van West-Europa. Het gebied is rijk aan zeldzame plantjes en dieren. Zo kun je op het Dwingelderveld honderden jeneverbesstruiken vinden en groeien er orchideeën die je verder bijna nergens in Nederland vindt. Kijk er niet gek van op als er een sperwer, havik of torenvalk met je meesuist: het gebied is erg populair onder roofvogels. Zelfs de kraanvogel heeft zijn onderkomen gevonden op het Dwingelderveld: een bijzonder gezicht. Op het Dwingelderveld zijn drie schaapskooien waar u, met de juiste timing, de schaapherder aan het werk kunt zien met zijn Drentse heideschapen.

Op de website van het Nationaal park Dwingelderveld is een handig overzicht van verschillende routes die je er kunt lopen, voor alle niveaus!

Drents heideschaap op het Dwingelderveld. Ⓒ Natuurmonumenten - Marius Visser

Fochteloërveen

In het grensgebied tussen Friesland en Drenthe ligt het Fochteloërveen: een bijzonder gebied waar als één van de weinige plekken in West-Europa hoogveen te vinden is. Dit is een drassig veenlandschap dat zich kenmerkt door de groei van dikke pakken veenmos. Deze ‘sponzen’ voeden zich met het regenwater dat in de grond wordt vastgehouden. Een wandeling door het Fochteloërveen biedt uitzichten op uitgestrekte heidevelden, vennetjes en drassige moerasladen. Bovendien is dit gebied een grote openluchtvolière. Het Fochteloërveen is de thuisbasis van de veldleeuwerik, koekoek, roodborsttapuit èn de kraanvogel, die er sinds enkele jaren zelfs broedt!

Voor wie dit weekend even stevig de hort op wil, is deze wandelroute van Wandelnet door het Fochteloërveen aan te raden. Meer dan 16 kilometer langs vennetjes, verschillende vogelsoorten en uitgestrekte zandgronden.

Een ven in het Fochteloërveen. Ⓒ Natuurmonumenten - Judith Bouma

Mookerheide

Aan de andere kant van het land vinden we de Mookerheide: een natuurgebied op steenworp afstand van Nijmegen. Beklim de uitkijktoren op de Mookerschans voor een spectaculair uitzicht, wijk van de gebaande paden af om de zandhagedis of hazelworm te spotten en maak kennis met de gezellige kudde Schotse Hooglanders die op de Mookerheide grazen.

Interesse in historie? Dit gebied is de plek waar 448 jaar geleden de Slag om de Mookerheide werd uitgevochten. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog kruisten de Oranjes en Spanjaarden op 14 april 1974 de degens.

Op de website van Grijsopreis staat een vermakelijk verslag inclusief mooie foto’s van een geslaagde wandeling over de Mookerheide. De moeite van het uitproberen waard!

Mookerheide met op de achtergrond Jachtslot Mookerheide. Ⓒ Natuurmonumenten - Bob Luijks

Stabrechtse heide

Dromerige vennetjes, kilometerslange uitgestrekte heidevelden en kruip-door-sluip-door-paadjes: op de Stabrechtse heide vind u een gevarieerd landschap dat niet snel gaat vervelen. Het gebied huisvest het grootste ven van Nederland: het Beuven. Hier stikt het van de bijzondere flora en fauna die u vanuit een kijkhut aan de rand van het ven kunt bekijken. De de combinatie tussen bos- en heidegebied levert prachtige plaatjes op: flikkerend zonlicht dat door de bomen piept, ochtenddauw die net boven de heideplantjes hangt en zulk gevarieerd landschap dat ieder vennetje weer uniek is.

Staatsbosbeheer heeft een mooie route samengesteld van 7 kilometer - inkorten is mogelijk - langs kleinschalige heideakkers, heide en stuifzandgebied De Galgenberg.