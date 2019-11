Begin november zijn de Maritieme Innovatie Prijzen uitgereikt. Bijzonder is dat alle nominaties in het teken van duurzaamheid stonden. Nog opvallender is dat de prijs ging naar een ’zeer innovatieve hulp-voortstuwingsunit voor schepen’. Voor de vermindering van het brandstofverbruik en de stikstofemissie werd de eeuwenoude techniek van het zeilen in een modern jasje gestoken.