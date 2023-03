Dit mag nooit weg: nagelsetje uit de jaren 60

Ongeveer zestig jaar geleden werkte de moeder van Renee Ketelaar als verkoopster bij Van Vorst Schoenenmagazijn (naast Ter Meulen) in Rotterdam.

Let wel: we spreken over de jaren 60. Het was in die jaren nog heel gewoon dat vrouwen die trouwden en/of een kind kregen, ophielden met werken. Complimenten dus voor de moeder van Renee.

Die bovendien een heel goede verkoopster was, weet Renee. „Als er een bepaald bedrag aan verkopen was gedaan, kreeg je een bonus of een extra kwartje of zelfs gulden als je een extra duur paar schoenen verkocht. Mijn moeder had een leuke babbel en was heel goed in haar werk zodat de cadeautjes en de bonussen bij ons binnen stroomden. Een mooie aanvulling op het gezinsinkomen.”

De toen 17-jarige Renee kreeg zo’n bonuscadeautje van haar moeder, een nagelsetje in een mooi rood etuitje. „Van de firma Dreihieb uit het Duitse Solingen. Kwaliteit! Ik was er erg blij mee en dat ben ik nog steeds. Er is inmiddels wel het nodige veranderd: mijn moeder is overleden, Van Vorst en Ter Meulen bestaan niet meer en het rode etuitje is van ellende uit elkaar gevallen.”

Maar de vier voorwerpen die erin zaten zoals een schaartje en een vijl zijn na zestig jaar nog even goed en even scherp.

Renee: „Ik gebruik ze nog dagelijks. Een praktische herinnering aan mijn lieve en slimme moeder.”

