Dagrecept: Boerenkool met pasta en blauwe kaas

Blauwe kaas doet het bijzonder goed in ovengerechten, zoals deze van Nigel Slater uit Greenfeast (Fontaine). Verhit de oven tot 200 graden. Breng een grote pan water aan de kook. Verwijder de taaiste stelen van de boerenkool en doe de bladeren in de pan, laat ze een minuutje staan tot het blad fleuriger wordt. Schep ze eruit, koel onder de stromende kraan af en knijp uit. Bewaar het kookwater. Breng de melk aan de kook met de peperkorrels en laurier.

Plet als de melk kookt de knoflooktenen en doe ze in de melk, neem de pan van het vuur met het deksel erop. Kook de orecchiette in het kookwater van de kool met extra zout beetgaar en giet af. Doe de kool met de knoflook en 90 gram parmezaan in een blender met 100 ml melk en pureer alles glad.

Giet de puree in een pan, zet op halfhoog vuur en blijf roeren tot hij goed heet is, meng er al roerend de overgebleven melk door (verwijder de peper en laurier). Schep de pasta door de boerenkoolsaus, proef of hij op smaak is en giet in een ovenschaal. Druk de verkruimelde blauwe kaas in het gerecht en bestrooi met de overgebleven parmezaan. Bak 20-25 minuten tot de bovenkant goudbruin is.

Nodig voor 2 personen:

- 150 g boerenkool

- 500 ml melk

- 10 zwarte peperkorrels

- 3 laurierblaadjes

- 3 tenen knoflook

- 200 g orrechiette

- 100 g parmezaan

- 125 g blauwe kaas