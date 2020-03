Een derde 19e eeuwse vondelingen stierf voor eerste verjaardag

Vondelingen en wezen op de binnenplaats van het stadsbestedelingenhuis aan de Prinsengracht.

Zacht gehuil uit een afvalcontainer. In 2014 was er ophef over een als grof vuil achtergelaten baby in Amsterdam. Rond 1800 was dit in de hoofdstad echter schering en inslag. Rondom het Aalmoezeniersweeshuis lagen twee vondelingen per dag, zo blijk uit het boek Vondelingen van Nanda Geuzebroek.