Deze Mercedes 280 SL is voor Martien (57) méér dan alleen een auto

Eigenaar

Martien Kuiper (57), recreatie-ondernemer

Auto

Mercedes 280 SL

Bouwjaar

1985

Geschatte waarde

40.000 euro

Motor

6-in-lijn, 2746 cm3

185 pk

Toekomst

„Het stuur moet nog worden vervangen. Het originele exemplaar ligt al klaar!”

Mijn ouders hadden vroeger een motorzaak. Ik ben in de recreatie aan het werk gegaan en in 1992 startten mijn vrouw en ik met de ontwikkeling van een recreatiepark in Julianadorp. We gingen daar ook wonen en leerden Jan en Jannie kennen.

Dat werd een hechte vriendschap en uiteindelijk voelde het als familie. Jan was een stuk ouder, zijn kinderen hadden mijn leeftijd. Hij had deze SL 280 al en merkte dat ik gek was van auto's en motorfietsen. Al vrij snel stelde hij voor eens met de auto te gaan rijden en ik moest achter het stuur. Sindsdien is de liefde voor deze Mercedes er, een auto met klasse. Als je instapt, start, de motor hoort ronken: het is een romance.

Al die tijd is de SL een van de verbindende factoren gebleven. Ik ben er op mijn trouwdag zelfs mee naar het stadhuis gereden. Jan is helaas relatief jong overleden. Omdat zijn kinderen minder met de auto hadden, had hij al voor zijn overlijden besloten dat de auto naar mij en mijn vrouw moest. We hebben er natuurlijk voor betaald.

Ik ga er regelmatig mee op pad, maar maak nooit echt lange reizen. De SL is betrouwbaar en dat is niet vanzelfsprekend voor een auto van deze leeftijd. Alles is nog origineel en na al die jaren staat er slechts 70.000 kilometer op de teller.

Mijn kinderen hadden geen grootvader en vroegen Jan of ze hem opa mochten noemen. Zo werd het Opa Jan. Zijn Mercedes-petjes en -paraplu liggen nog steeds op de achterbank en zijn plastic tasje met spulletjes staat achterin. Hij heeft me altijd gesteund en daar ben ik dankbaar voor. Ik mis hem alle dagen.”

