Kip wassen onder de kraan: doe maar liever niet (en wel hierom)

Volgens het Voedingscentrum wast meer dan een kwart van de kip-etende Nederlanders rauwe kip onder de kraan. Veel mensen doen dat omdat ze dit nou eenmaal zo gewend zijn, maar de meesten omdat ze dit hygiënischer vinden en zo bacteriën willen wegspoelen. Een logische gedachte, maar juist door de waterspetters en het sap van de rauwe kip kunnen de bacteriën makkelijk verspreiden, onder meer naar het aanrecht.

„Bacteriën worden na wassen gevonden in de gootsteen, op het aanrecht of op de spullen die op het aanrecht liggen, zoals een snijplank of mes. Gelukkig weten verreweg de meeste mensen dat je met kip hygiënisch om moet gaan. En dat je het door en door moet verhitten”, zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum.

Spetters

Het Voedingscentrum raadt af om rauwe kip te wassen en af te spoelen onder de kraan. Wil je dit toch doen, dan zijn er een aantal dingen waarop je moet letten:

Zorg bij het wassen dat het zo weinig mogelijk spettert. Je kunt de kip bijvoorbeeld voorzichtig onderdompelen in een schaal met water en azijn of citroen.

Maak na het wassen het aanrecht, eventueel keukengerei en alle contactoppervlakken (zoals de hendel van de waterkraan) goed schoon met heet water en een sopje. Spoel ook de gootsteen door met heet water.

Als je de kip afdroogt, doe dit dan met keukenpapier en gooi dit gelijk na gebruik weg.

Was je handen grondig met water en zeep na het aanraken van rauwe kip. Doe dit ook tussendoor als het nodig is en na het afdrogen van de kip.

“Kip is helaas een product waardoor nog veel mensen ziek worden. Het is goed om te weten dat door wat je zelf doet in de keuken, je een voedselinfectie kunt voorkomen.”

Beroerd

Bacteriën op kip kunnen zorgen voor een voedselvergiftiging. Meestal komt dit door campylobacter of salmonella. Vaak voelt iemand zich dan een paar dagen flink beroerd, soms is het erger. Vooral kwetsbare groepen zoals zwangeren, ouderen en jonge kinderen kunnen ernstiger ziek worden van deze bacteriën.