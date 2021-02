Kookboek getest: Snel en lekker (+ recept voor witlof met koolrabi)

Voor me ligt een mooi, dik boek met 450 recepten, klassiekers maar ook spul waarvoor je naar de hobbywinkel moet. Appels met calvados bak je in klei, en er wordt ook graag geroosterd op hooi.

Op het eerste gezicht niet voor de hand liggend, maar met voor de hand liggende gerechten heeft nog niemand de top 10 van beste groenterestaurants ter wereld gehaald, vermoed ik. Een lijstje waarin de Belgische chef Seppe Nobels met zijn restaurant Graanmarkt 13 staat en dat is de basis voor dit kookboek.

We storten ons op een vegetarische versie van een klassieker: witflof met koolrabi. Dat blijkt een makkelijk en snel recept; niet meer dan kaassaus maken en witlof stoven. Mijn verstand zegt me, met het oog op het rollen, de koolrabi horizontaal te snijden, mijn smalle mandoline zegt verticaal. Lijkt de eerste nog een lasagne, dan lukt het rollen bij de tweede al goed.

20 minuten voor etenstijd staat ons avondeten op tafel – ik liet me een beetje verrassen dat het niet meer in de oven moest. Het sterretje bij de knoflookchips verwijst helaas in het niets, maar de uitgeverij geeft het recept nog mee: look in fijne plakjes snijden, 10 minuten laten weken in melk, op 170 °C goudbruin frituren in arachideolie, laten uitlekken en zout op strooien.

De oudste zoon zou het overal bij eten. Witlof en kaassaus zijn sowieso goed en de koolrabi brengt wat frisse beet. Doordat die rauw blijft en er geen kaaskorstje op ligt, is dit een snel (en vegetarisch) alternatief voor de klassieker.

Lekker, maar met minder comfortfood- gehalte.

Recept: Witlof met koolrabi en kaassaus

Ingrediënten 60 g boter

60 g bloem

liter melk

peper & zout

120 g gruyere, gemalen

2 koolrabi’s

8 stronken witlof

nootmuskaat

2 el knoflookchips

enkele takken verse tijm, grof gesnipperd.

Bereiding

Smelt 40 g boter in een kookpan en roer er de bloem door.

Laat bakken tot je de geur van versgebakken koekjes ruikt.

Giet er al roerend de melk bij en roer met een garde tot een gladde saus.

Kruid met peper en zout.

Roer er van het vuur de gruyère door.

Snijd de koolrabi’s in heel dunne plakken.

Maak het witlof schoon en stoof in 20 gr boter.

Kruid met nootmuskaat, versgemalen peper en zout. Leg bakpapier op het witlof en zet er een bord of deksel op.

Laat het 15 min stoven, draai af en toe om.

Haal deksel weg en laat vocht verdampen.

Wikkel de koolrabi rond de stronken en leg in een ovenschaal.

Giet de kaassaus erover en werk af met knoflookchips, tijm en peper uit de molen.