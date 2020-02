’99 nieuwe infecties coronavirus op cruiseschip Diamond Princess’

Hiervoor hadden ongeveer 350 mensen aan boord van de Diamond Princess het longvirus. Daar zijn nu 99 mensen bijgekomen.

De passagiers op het schip moeten tot woensdag in quarantaine blijven. De Verenigde Staten hebben maandag al ruim driehonderd mensen van het schip gehaald en naar de VS gebracht. Nederland wil daar niet aan, meldde De Telegraaf eerder.

Op het schip, dat voor anker ligt bij Japanse stad Yokohama, zitten vijf Nederlanders. Oorspronkelijk waren er 3700 passagiers.

De Amerikanen verlaten het schip. Ⓒ Bloomberg

Tweede cruiseschip

Op de Holland America Line Westerdam, een ander cruiseschip dat uiteindelijk mocht aanmeren in de haven van Sihanoukville in Cambodja, zitten nu nog 20 Nederlanders. Op het schip is tóch een coronageval gedetecteerd.

In totaal waren er 91 Nederlanders aan boord. Omdat het schip virusvrij leek, zijn zaterdag enkele personen via Dubai geland op Schiphol. Onbekend is om hoeveel mensen het gaat; de GGD heeft contact met hen.

Circa 30 Nederlanders zitten in hotels in de hoofdstad van Cambodja, Phnom Penh. De rest zit vast op de luchthavens Kuala Lumpur, Bangkok of Singapore.