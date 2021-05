Oproep: de sportscholen en zwembaden mogen weer open; staat u al in de startblokken?

Als de sportscholen woensdag weer opengaan, geldt er een maximum van dertig personen per ruimte. Ook is vooraf reserveren noodzakelijk, evenals een gezondheidscheck. De kleedkamers zullen gesloten blijven, behalve in zwembaden.

Echt sporten zoals vanouds is het dus niet, maar we mógen wel weer. Kunt niet wachten om te zweten in de sportschool en bent u alweer volop plannen sportplannen aan het maken? Wat heeft u het meest gemist aan binnen sporten en welke sport beoefende u?

Of wacht u nog liever met naar de sportschool gaan totdat u gevaccineerd bent? Ook zijn we benieuwd hoe u de de afgelopen tijd zo fit mogelijk bleef.

Laat het ons weten! Mail uw reactie naar check-in@telegraaf.nl

Een bloemlezing van de inzendingen wordt zowel online als in de krant gepubliceerd.