Gerda en Remko bouwden zelf een tiny houseboat

Eigenaar

Gerda (52) en Remko van Nes (50), Aalsmeer

Boot

Zelfgebouwde tiny house boat

Motor

20pk Suzuki buitenboordmotor

Geschatte waarde

„Als je koopt, zo’n 100.000 euro.”

’Op mijn 14e kwam ik aan de rivier de Kromme Mijdrecht wonen, waar ik begon met een kano die ik later voor een motorboot omruilde. We hebben ook een authentieke Aalsmeerse praam; zonder tel je niet mee in Aalsmeer.

Ongeveer twee jaar geleden, aan het begin van de coronaperiode, zochten we iets om omhanden te hebben. Op de Westeinderplassen hadden we nog geen tiny houseboat gezien en het leek ons een uitdaging om er zelf een te bouwen.

Avondenlang zijn we bezig geweest met schetsen, veranderen en berekenen. We begonnen met de prefabwanden van hout, daarna lasten we het aluminium frame in elkaar. Zo leuk om alles naar eigen wens te kunnen bedenken en te maken! De bouw is een leuke tijd geweest, al zijn de kosten wat hoger uitgevallen. We hebben een hoop leuke mensen leren kennen die gepassioneerd met hun vak bezig zijn.

Eind juli was de tewaterlating en eerste tocht. Zo gaaf! Wat waren we trots en we hebben zoveel enthousiaste reacties gekregen.

Je mag er op de binnenwateren van Nederland overal mee varen. De ’Tiny’, zoals we haar noemen, vaart boven verwachting en ligt erg stabiel en recht in het water. We zullen er af en toe wat verder mee weggaan, maar ze zal vooral in Aalsmeer rondvaren. Daar is het mooi genoeg, met kleine eilandjes waar seringenteelt plaatsvindt.

Varen geeft een gevoel van vrijheid en rust. Helemaal als je er ook op kunt blijven slapen, zoals op de tiny houseboat. ’s Avonds laat liggen op een stille kleine poel, een gedeelte van de Westeinderplassen, en overnachten: we worden er heel blij van.”