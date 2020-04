Amsterdam bierstad

De Gekroonde Valk, rond 1900 de grootste van Amsterdam, werd in 1949 van Heineken.

Bier was in de middeleeuwen voor iedereen. Mannen, vrouwen en kinderen dronken het dagelijks. Een expositie erover in het Amsterdam Museum kan vanwege corona nog niet open. Daarom licht samensteller Edo Dijksterhuis vast een tipje van de sluier op.