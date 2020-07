Het perfecte wooncadeau: een ode aan Henri Matisse

Foto: La Musique van kunstschilder Henri Matisse, Collectie La Musique van maison-matisse.com

Vrolijk

Maison Matisse werd opgericht door de vierde generatie van de familie van de kunstenaar. In de nieuwe collecties servies en accessoires herken je meteen de beroemde vormen, kleuren, composities van Matisse. Vooral dat vrolijke gevoel dat zijn werk uitstraalt is een visie die we in deze tijd wel kunnen gebruiken. Zelfs een klein bordje van maison-matisse.com is al een kunstzinnige decoratie op tafel!

La Musique van kunstschilder Henri Matisse, Collectie La Musique

Styling tip: panoramisch behang

Heb je thuis een strakke muur van ongeveer 3 x 3 meter? Probeer dan eens een panoramisch behang want dat is echt dé nieuwste must-have in huis. Het decoratieve en vooral ook fotogenieke effect van dit behang ‘wainting for eve’ uit de behangcollectie van elitis.fr is geweldig. Het geeft de sfeer in huis een snelle opkikker en je maakt meteen de leukste selfies voor op Instagram. Niet voor niets dat panoramisch behang in opkomst is; meer hits!

Behang ‘waiting for eve’ uit de collectie Anguille Big Croco Legend van elitis.fr

Dagje Wassenaar

Een interieur moet je voelen. De conceptstore van justhaasnoot.nl in het centrum van Wassenaar is de moeite waard om te bezoeken. Van topdesign tot betaalbare accessoires; bij Just Haasnoot en zijn team van interieurarchitecten voel je je meteen thuis. In de winkel krijg je inspiratie dankzij de totaal interieur presentaties waarin ook kunstenaars een podium krijgen. Zo is het werk van Jordy van Nieuwekerk de perfecte sfeermaker in het nieuwe design interieur.

Winkel: Just Naast Noot, schilderij: Jordy van nieuwenkerk jordy.studio

Blij van Kleur

De perfecte accessoire in huis maakt het grote verschil. Heb je bijvoorbeeld de trendy kleurencombinatie rood-blauw-wit in je interieur, dan maak je met deze vazen van nudeglass.com en Maison Matisse het ‘perfecte plaatje’.

Vaas: Jaime Hayon, nudeglass verkrijgbaar bij kookpunt.nl, knalrode horizontale jaloezieën van luxaflex.nl

Designkunst

Met het werk van Henri Matisse als inspiratiebron zijn dit nieuwe accessoires die het interieur fantasierijk en kleurrijk maken: De houtenpop ‘Henri Matisse’ van sketchinc.bigcartel.com, strandstoel Tommy van Slowstudio x Business & Pleasure Co via selfridges.com, vaas van julielansom.com beker van habitat.fr en cactus spiegel van honoredeco.com.