Wat we van bevers kunnen leren (en hoeveel we eigenlijk op de dieren lijken)

De beschermde bever heeft een grote impact op het ecosysteem. Ⓒ Getty Images

’Bever bedreigt de dijken, waterschap slaat alarm’, ’Overlast door bevers loopt uit de hand’: de bever komt niet altijd even positief in het nieuws. Terwijl het juist zo’n interessant dier is waarvan we kunnen leren en waar we ook nog eens op lijken...