Wat je eigenlijk echt moet doen voordat je je telefoon oplaadt

Wie een (dure) iPhone heeft, is er waarschijnlijk ook erg zuinig op. Een telefoonhoesje is dan ideaal. Het kan schade aan de telefoon voorkomen mocht je hem laten vallen. Bovendien is zo’n hoes de ideale manier om je ’saaie’ telefoon op te leuken. Maar, zo waarschuwt tech-expert David Eluemunoh: verwijder het hoesje voordat je de telefoon oplaadt.

Eluemunoh laat in een TikTok-filmpje weten dat als je je telefoon altijd oplaadt met het hoesje eromheen, dat ervoor kan zorgen dat de kwaliteit van de batterij achteruit gaat.

De expert zegt daarnaast ook dat je je telefoon het beste kunt laten liggen als je hem oplaadt. Gebruik je de telefoon terwijl die wordt opgeladen, dan kan namelijk de levensduur van je iPhone beïnvloeden.

Oververhitting

Nog een reden om het hoesje te verwijderen als je de telefoon wil opladen: de kans op oververhitting. Geen zorgen: dit is niet levensgevaarlijk, want de kans dat de telefoon explodeert door oververhitting is klein. Wel is het zo dat ook oververhitting niet een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de batterij.