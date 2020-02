Duizenden euro’s subsidie voor elektrische auto’s

De subsidie treedt op 1 juli 2020 in werking en behelst een financieel voordeel van 4000 euro voor de koper van een nieuwe elektrische auto en nog altijd 2000 euro voor een gebruikt exemplaar. Er zijn wel eisen aan de subsidieregeling gesteld. Hoewel de definitieve regels nog moeten worden bekendgemaakt, zou het voor nieuwe modellen met een aanschafprijs van maximaal 45.000 euro gelden. Voor de occasions geldt dat de subsidie alleen van toepassing is wanneer de auto via de vakhandel wordt verkocht. De overheid geeft aan dat subsidie voor verkoop van de elektrische auto tussen particulieren te fraudegevoelig is.

Voordelen

Dat er een aanschafsubsidie komt, is niet nieuw. In het klimaatakkoord werd daarover reeds gesproken. De overheid wil dat de aanschaf van een elektro-auto nu aantrekkelijker wordt, temeer er meer betaalbare elektro-auto’s op de markt komen. De subsidie moet de potentiële koper definitief over de streep trekken. De bezitters van een elektrische auto worden nu al gesteund doordat zij geen bpm en wegenbelasting hoeven te betalen. Daarbij is de bijtelling voor zakelijke rijders lager dan voor een model met een verbrandingsmotor aan boord.

Aanbod elektro-auto’s

Het aanbod nieuwe elektro-auto’s wordt dit jaar fors vergroot. Zo introduceert Mini de Cooper SE, BMW de iX3, Opel de Corsa-e, Peugeot de e-208 en e-2008, Volkswagen de ID.3 en Lexus de UXe. Voor autobouwers is de aanschafsubsidie een uitkomst, aangezien de ontwikkelingskosten van een elektrische auto hoog zijn en de marges laag. De prijzen van gebruikte elektro-auto’s zijn relatief hoog, omdat het aanbod redelijk beperkt is.

Halverwege vorig jaar kondigde de overheid al aan in de komende vier jaar honderd miljoen euro vrij te maken om de verkoop van (gebruikte) elektro-auto’s te stimuleren. Met het bedrag zouden volgens het kabinet 80.000 particulieren de overstap naar een elektro-auto maken. Destijds werd echter gesproken over een bedrag per auto van 1500 euro.