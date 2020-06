Recept van de dag: Kersentaart

Een collega kwam langs met twee schatten van kinderen. Ze wilden kersen proeven. Na een klein ritje hadden we vijf soorten bij elkaar. Waarvan we de naam wisten! Waarvan we de telers konden aanwijzen. Ze kozen uit Pollux, Merchant, Burlat, Maaikers en Summit. Proeven, monden vol, buikjes vol, zuchten en plezier. De Merchant krijgt wel duizend punten van de kleine meid en won, ook nadat duizend gewoon tien was geworden. Gaat er geen belletje rinkelen? Herken je niet een naam? Eet je echt alleen naamloze supermarktkersen? Je bent nog te redden, maar dan snel op pad, op naar de boomgaarden.

Verkruimel de koekjes en meng met de gesmolten boter. Verdeel in een ingevette taartvorm.

Goed aandrukken en de ijskast in. Ontpit de kersen. Terwijl je zelf een pond opeet. Hou een deel ‘vers’ en breng een deel met een eetlepel wodka aan de kook. Tot ze net zacht zijn. Laat afkoelen, meng de verse kersen erdoor.

Meng de basterdsuiker door de Monchou. Klop de slagroom stijf. Rustig in elkaar mengen en verdeel deze vulling over de kruimelbodem. Garneer nu met de ontpitte kersen. Nog een uurtje in de ijskast.

Nodig voor een flinke taart:

• 500 gr kersen, ontpit

• 100 gr Monchou

• 250 ml slagroom

• 80 gr basterdsuiker

• 200 gr Bastogne koekjes, verkruimeld

• 125 gr roomboter, zacht of gesmolten