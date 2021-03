Recept van de dag: witlof in een jasje

Nodig voor 2 personen:

• 4 stronken witlof

• 4 eieren, 2 gekookt, en 2 los geklopt

• 4 eetl paneermeel, gezeefd en verdeeld in grof en fijn

• zout

• 1 dl olijfolie

• groene tabasco9

• 1/2 eetl kruidenazijn

Bereiding:

Dus de stronkjes even koken. Twee minuten is voldoende. Haal dan uit het water en laat uitlekken. Ik snij ze altijd in de lengte door dan worden ze ook vanbinnen droog.

Haal de stronkjes nu door het los geklopte ei, dan door de fijne paneer, dan weer door het ei en dan door de grove paneer. Het is even werk maar dan krijg je ook wat. Doe boter of kokosvet in de pan, lekker veel en laat heet worden

Bak de witlof rondom mooi bruin. Met een beetje geluk kan je dan witlof in een jasje serveren. Neem je tijd. Snij intussen de eieren in plakjes. Prak het eigeel met wat olijfolie en azijn tot je een zachte saus krijgt. Doe er de minutieus fijngesneden sjalot door en wat kappertjes.

Drupje groene tabasco mag ook. Beetje zout. Serveer de gebakken witlof met eiwit en eiersaus. En een schaal dampende aardappels. Ik neem er een Duits biefstukje bij. En drink er een diep donkere stout naast. Vanwege de bitters. Daar kan je in het voorjaar niet genoeg van krijgen