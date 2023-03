Een dagelijks telefoongesprek van 12 minuten schijnt goed voor je te zijn

Even een appje sturen naar vrienden en familie om te vragen hoe het met ze gaat: het is een snelle en makkelijke manier om met je omgeving in contact te blijven. Voor je mentale gezondheid is het echter veel beter om gewoon ’ouderwets’ te bellen. Het liefst elke dag en als het ook nog kan, een gesprek van zo’n twaalf minuten.