Dagrecept: In Finland zijn ze gek op deze bosbessentaart

In Nederland kun je ze trouwens ook plukken. De Finnen gebruiken ze graag in taarten, zoals deze met roomvulling. Heerlijk!

Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet een taartvorm van 28 cm in. Klop de boter en suiker luchtig, voeg daarna het ei toe en mix het samen. Roer de bloem, een snufje kardemom - daar zijn ze hier gek op - en bakpoeder erdoor tot een kneedbare bal.

Rol het uit en leg het in de ingevette taartvorm. Prik de bodem een aantal keren in met een vork, doe de taartbodem 10 minuten in de oven (blind gebakken).

Haal hem daarna uit de oven. Klop ondertussen de zure room, ei, suiker, vanille en kardemom tot een dunne, schenkbare vulling. Verdeel de wilde bosbessen (je kunt ook frambozen nemen) over de gebakken taartbodem, giet de vulling er overheen.

Het mag nog 20-30 minuten de oven in! Als de korst goudbruin is en de vulling bij de randen hard, kan hij eruit. Lekker met ijs of slagroom.

Nodig:

- 100 g suiker, 1 groot ei

- 100 g tarwebloem

- 100 g patentbloem

- 1 tl bakpoeder

- snufje kardemom

Vulling:

- 250 g wilde bosbessen

of frambozen

- 250 g zure room

- 1 ei, 1 tl vanille-extract

- ¼ tl kardemom (gemalen)

- 4 rietsuiker