Restaurantrecensie De Koetsier: de kaart is vriendelijk geprijsd, het eten bourgondisch lekker

Zuidelijke gastvrijheid in monumentale Brabantse hoeve. Ⓒ foto’s Rias Immink

Ah, daar hebben we eindelijk weer een vrouwelijke chef. Daar zijn er in de Nederlandse gastronomie niet zoveel van. Hoewel we langzaamaan meer vrouwen in de restaurantkeukens zien, blijft het een typische mannenwereld.