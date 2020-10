5 x leuke uitjes voor komende weken

1 oktober- 1 november: Levensgrote dino’s spotten, Duinrell, Wassenaar

Naast alle veertig attracties en glijbanen in het Tikibad kunnen gasten op Dino-speurtocht in het attractiepark Duinrell. De gratis speurtocht, waarmee kinderen als een echte Duinrell-Dino-Ranger op zoek kunnen gaan naar de verschillende dinosaurussen, is verkrijgbaar bij de ingang.

duinrell.nl

30 oktober- 1 november: Knutselen in de herfstmaanden, KreaDoe, virtueel

Altijd al een creatieve hobby willen hebben in de herfstmaanden? Voor het grootste DIY-event van de Benelux hoef je dit jaar je huis niet uit. Op 30, 31 oktober en 1 november vindt KreaDoe volledig online plaats.

Op het programma staan meer dan 25 online workshops. Zo leer je alles over haken, sieraden maken of interieurdecoratie.

Live chatten met influencers of chatten met andere creatievelingen? Kreadoe heeft een online ontmoetingsplek. Verwacht ook volop shopmogelijkheden via de digitale stands. Een ticket kost 8 euro.

kreadoe.nl

Vanaf 8 november: Karakteristieke landschappen, Bob Ross tentoonstelling, Museum More, Gorssel

Vanaf 8 november is het werk van Rob Ross te bewonderen in Museum More in Gorssel. Het grootste Nederlandse museum voor modern realisme is al bijna anderhalf jaar bezig om de werken van Gross naar Nederland te halen. De tentoonstelling vol karakteristieke landschappen loopt tot april volgend jaar.

Ross overleed in 1995, maar zijn tv-programma The Joy of Paiting, is wereldwijd nog altijd op tv te zien.

museummore.nl

Vanaf 16 november: Wereld vol Wonteren, Winterefteling, Kaatsheuvel

Atrracties in wintersferen, feestelijke guirlandes, knisperende potkacheltjes en duizenden twinkelende lichtjes, vanaf 16 november wordt de Efteling weer omgetoverd tot een attractiepark vol warmte en gezelligheid.

Dit jaar is er de gloednieuwe Warme Winter Weide: een winterse weide met vuurkorven, zitplaatsen en gezellig entertainment.

efteling.com

Vanaf 26 november: Gangsterfilm terug in de bioscoop, Goodfellas, Bioscopen Nederland

De bekende Oscarwinnaar Goodfellas keert terug in de bioscopen, maakt distributeur Warner Beurs bekend. Vanaf 26 november is de film weer in heel Nederland te zien.

De Gangsterfilm met Robert de Niro, Joe Pesci en Ray Liotta wordt opnieuw uitgebracht ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de film. De film volgt de levens van drie ‘goodfellas’ die deel uitmaken van een van de beroemdste families van New York.

imdb.com