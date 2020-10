5x leuke uitjes voor komende week

1 oktober- 1 november: Levensgrote dino’s spotten, Duinrell, Wassenaar

Naast alle veertig attracties en glijbanen in het Tikibad kunnen gasten op Dino-speurtocht in het attractiepark Duinrell. De gratis speurtocht, waarmee kinderen als een echte Duinrell-Dino-Ranger op zoek kunnen gaan naar de verschillende dinosaurussen, is verkrijgbaar bij de ingang.

duinrell.nl

10 oktober-25 oktober: Scheurbuik, heftige stormen en piraten, Batavialand, Lelystad

Scheurbuik, heftige stormen en piraten: varen was zeker geen pretje in de 17e eeuw. In de herfstvakantie neemt de bemanning van Batavia je mee naar deze periode.

Er worden allerlei activiteiten georganiseerd in en rondom het museum, zoals het slaan van een springtouw bij de tuigerij of het knopen van een eigen sleutelhanger. Ook kun je ringwerpen, steltlopen, kanonschieten of je laten rondleiden door Sjesjat de scheepskat.

batavialand.nl

17 oktober- 25 oktober: Experiment en vernieuwing, Dutch Design Week, virtueel

Een virtuele tour door het grootste designevenement van Noord-Europa? Tijdens de jaarlijkse 9-daagse Dutch Design Week (DDW) kan dit. Het werk en de concepten van ruim 2600 ontwerpers worden, vanwege corona dit jaar alleen online, getoond.

De nadruk ligt op experiment, vernieuwing en cross-overs. Werk en ontwikkeling van jong talent staat voorop. Op het programma staan diverse workshops en tentoonstellingen.

ddw.nl

24 oktober- 25 oktober: Loop de virtuele marathon, NN Marathon Rotterdam

Start vanuit je eigen huis en ervaar de sfeer en beleving van de NN Marathon Rotterdam tijdens NN Running Day. De bijbehorende app zorgt voor een volledige ervaring en beleving van de marathon.

Met de MyTrace-app is het net alsof je de NN Marathon Rotterdam, AA Drink 1/4 Marathon Rotterdam of City Run Rotterdam op zaterdag 24 en/of zondag 25 oktober echt loopt. Zo wordt er gezongen bij het startschot, krijg je elke kilometer updates over jouw tussentijden en wordt er verslag gedaan vanaf de motor van Radio Rijnmond.

Na afloop ontvang je zelfs een digitale medaille.

nnmarathonrotterdam.nl

30 oktober- 1 november: Knutselen in de herfstmaanden, KreaDoe, virtueel

Altijd al een creatieve hobby willen hebben in de herfstmaanden? Voor het grootste DIY-event van de Benelux hoef je dit jaar je huis niet uit. Op 30, 31 oktober en 1 november vindt KreaDoe volledig online plaats.

Op het programma staan meer dan 25 online workshops. Zo leer je alles over haken, sieraden maken of interieurdecoratie.

Live chatten met influencers of chatten met andere creatievelingen? Kreadoe heeft een online ontmoetingsplek. Verwacht ook volop shopmogelijkheden via de digitale stands. Een ticket kost 8 euro.

kreadoe.nl