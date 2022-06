Test GasGas SM 700: Het speelkwartier is begonnen

Motor: Vloeistofgekoelde eencilinder

Cilinderinhoud: 693cc

Vermogen: 74 pk

Gewicht: 147 kg

Tankinhoud: 13,5 l.

Prijs: € 13.800

Drijvende kracht achter deze plotse straat-renaissance van het kleine Spaanse merk is natuurlijk overkoepelende organisatie KTM, waar GasGas tegenwoordig onderdeel van is. Het zal dan ook niet verbazen dat de ‘nieuwe’ SM 700 opgetrokken is uit vrijwel dezelfde genetische bouwstenen als de KTM 690 SMC R. Sterker nog: de 693cc, 74 pk sterke eencilinder is identiek aan die van z’n stalgenoot en zelfs de prijs is voor alle drie hetzelfde.

Eencilinders zijn niet zozeer voor het grote publiek; maar ze zijn wel krachtig, relatief simpel en – cruciaal op een fuifnummer als dit – slank en licht.

Het is ook niet zo vreemd dat je uitgerekend op een circuit de ultieme SM 700-beleving ervaart; 147 kilo (droog) in combinatie met 74 pk staat nu eenmaal garant voor serieuze actie. Tel daar de volledig instelbare WP vering bij op en je weet al van tevoren dat je het merendeel van de tijd onder hellingshoek zal doorbrengen.

Praktisch

De GasGas SM 700 is hardcore maar heeft toch een aangenaam praktisch tintje, met een blok dat verrassend veel souplesse herbergt (voor een eencilinder). Voeg daar nog hellingshoekgevoelige elektronica van hoog niveau aan toe én een rijwielgedeelte dat zowel op circuit als op straat uitstekend acteert, en je hebt een heus feestbeest in huis.

De olifant in de kamer is natuurlijk dat we los van de kleine optische nuances hier feitelijk te maken hebben met een KTM 690 SMC R (of een Husqvarna 701, die andere KTM-kloon), maar dan in het rood; zowel qua specificaties als prijs. Ben je wel te vinden voor ‘spelen’ op hoog niveau, dan is de keuze er in ieder geval niet minder op geworden.