Vers fruit kopen en bewaren: 7 veelgemaakte fouten

1. Onrijp fruit kopen

Het lijkt soms logisch om vers fruit onrijp te kopen, zodat het fruit op de fruitschaal nog kan rijpen. Maar let op: niet alle fruitsoorten rijpen nog na het moment van aankoop. Alleen fruit dat van nature gas (ethyleen) produceert, zal nog rijpen zoals bananen en perziken. Fruit zonder dit gas, zoals aardbeien en ananas, rijpen niet meer.

2. Fruit met plekjes overslaan

Lelijk fruit betekent niet automatisch slecht fruit. Door elk product met een plekje in de winkel of of op de markt over te slaan, sla je misschien wel prima fruit over. Soms krijg je zelfs korting op fruit dat er niet meer perfect uitziet.

3. In de fruitschaal

Het staat zo leuk, alle vitaminebommetjes bij elkaar. Toch is het niet altijd ideaal om al je fruit bij elkaar te bewaren vanwege de eerdergenoemde productie van gas. Een banaan naast een appel leggen, kan ervoor zorgen dat de appel overrijp wordt of zelfs sneller gaat rotten.

4. Gewassen fruit bewaren

Een andere fout die vaak gemaakt wordt, is vers fruit eerst wassen, om het vervolgens te bewaren. Op deze manier kan fruit sneller gaan rotten. Door het overtollige vocht op gewassen fruit groeien bacteriën sneller. Was daarom pas je fruit op het moment dat je het gaat opeten.

5. Fruit niet wassen

Fruit ver van tevoren wassen is dus niet zo handig, maar fruit wassen moet je wél altijd doen. Hierbij maakt het niet uit of je de schil wel of niet eet.

6. Fruit bij groenten leggen

Het lijkt zo slim: ruimte besparen door groenten en fruit samen te bewaren. Toch is het verstandiger om dat niet te doen. Door het eerdergenoemde stofje ethyleen kunnen groenten sneller gaan rotten. (Zie fout 3.) Scheid dus je groenten van je fruit, tenzij je wél wil dat bepaalde producten sneller rijp worden. Dan is het juist slim om er een banaan bij te leggen.

7. Koelkast of niet?

Exotische vruchten, zoals banaan, mango en meloen leg je neer op het aanrecht of in een fruitschaal. Ook alle citrusvruchten kun je hier het best bewaren.

Maar het meeste fruit blijft langer goed als je ze bewaart in de koelkast. Denk hierbij aan appels, peren, perziken, kiwi, druiven, aardbeien, bessen, kersen en frambozen.