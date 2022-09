Lezersvraag: Gaat mijn was naar azijn ruiken?

Premium Financieel

Nederland kan op Zeeuwse klei voortaan eigen boontjes doppen

Niet uit Canada of de Verenigde Staten, maar kidneybonen van de kleigronden in Zeeland. Na zes jaar experimenteren is het gelukt deze uitheemse peulvrucht in Nederland te telen. Groentemerk HAK schaalt de productie zelfs op en stapt dit jaar over naar alleen nog kidneybonen van Hollandse bodem.