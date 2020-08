Bloedheet? Nederlanders blijven ’t liefst dicht bij huis

We hebben afgelopen week massaal gezweet bij tropische temperaturen en wij waren deze week nieuwsgierig naar plekken voor verkoeling als het drukke strand geen optie is. Wat blijkt? De meeste lezers blijven het liefst thuis!

Want er zijn best wat Nederlanders die een zwembad in de tuin hebben staan. Bijvoorbeeld Helen van der Jagt die een foto van haar ruime zwembad mailde. „Heerlijk thuis in de tuin met mijn eigen familie. Coronaproof, geen files naar het strand en een restaurant aan huis.”

Mike en Manon Cremers maakten van hun tuin (met zwembad) een soort schaduwrijke oase, te danken aan een pergola, twee parasols en een puntdoek. Ook Hans Waterlander vindt verkoeling dicht bij huis. „Naast de bierkoelkast op mijn terras.”

Als je dan niet de luxe van een eigen zwembad of koelkast op het terras hebt, waarom dan niet een plons in de sloot om de hoek, zoals Gabrielle van der Zee uit het Friese Tzum voorstelt.

„Wij zoeken verkoeling onder de bomen naast ons huis en genieten af en toe van een koel windje”, laat Evelien Docter weten. Het moge duidelijk zijn: bij hitte geldt ’oost west, thuis best’!

Wienese - van Seumeren: „Voor een plons in het water ben ik helaas te oud, dus blijft er niets anders over dan heerlijk in de tuin te verblijven, onder de boom met een heerlijk glas rosé en karaf water. Laat die zomer maar komen!”

Marloes de Graaf: „Tijdens warme dagen zoeken wij graag verkoeling in Friesland aan het IJsselmeer. Pakjes drinken en iets lekkers mee, muziek aan. De ene keer naar Stavoren, dan weer naar Makkum of Hindeloopen. Daar leggen we de handdoeken neer en genieten we volop.”

Rene Nijkamp: „Ik blijf in mijn vakantiewoning op de Veluwe. De truc om het huis koel te houden: ’s nachts heel goed ventileren en overdag juist alles dichthouden. Zo wordt het binnen niet te warm. Ik ga ’s ochtends en ’s avonds als de ergste warmte weg is, lekker hardlopen in het bos. De middagen breng ik door in de schaduw.”

Els Stoop: „Ik blijf lekker in mijn tuin zitten, hapje en drankje, alles bij de hand. Ik ga echt niet in de file staan om dan op een verstikkende drukke plek aan het water te gaan zitten... Als het mij te warm wordt, spring ik onder de douche. Verder geniet ik van de rust en een fijn boek.”